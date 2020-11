La curiosa razón por la que le suspendieron a Neymar su cuenta de Twitch

Neymar, una de las figuras del París Saint-Germain, ha sido expulsado temporalmente de la red social Twitch por motivos que el propio jugador ha dejado entrever en otra de sus plataformas, concretamente en Instagram Stories.

El delantero brasileño, quien en las últimas semanas se ha dedicado a transmitir por Twitch sus entretenidas sesiones jugando al popular título “Among Us”, tendrá que esperar un tiempo prudencial antes de volver a saludar a sus fans del citado servicio de streaming.

Y es que, de broma, compartió en una de sus últimas jornadas de diversión el número de teléfono del jugador del Everton y su compañero en la selección de Brasil, Richarlison Andrade, algo que está terminantemente prohibido en la política de uso de la plataforma y que, en cuestión de minutos, provocó la suspensión provisional de la cuenta de Ney.

Neymar was suspended from @Twitch after sharing Richarlison's phone number 😂 The @Everton player said that he received more than 10,000 messages 😳 pic.twitter.com/KDlbK0fwDm

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) November 10, 2020