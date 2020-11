Alarma por el agua que se bebe en Nueva Jersey: demandan a tres compañías por años de contaminación

La Procuraduría General y el Departamento de Protección Ambiental (DEP) de Nueva Jersey demandaron a tres compañías el martes, alegando que no han limpiado y, en algunos casos, continúan liberando sustancias químicas que han contaminado el agua potable pública en el estado.

Nueva Jersey presentó demandas contra Solvay Specialty Polymers USA, LLC y Arkema Inc., dos compañías que, según dice, son responsables de años de contaminación en su sitio de West Deptford. También demandó a Honeywell International por una contaminación similar en el sitio Superfund de Quanta Resources, a lo largo del río Hudson en Edgewater, condado Bergen.

Ese estado está intensificando sus esfuerzos para obligar a las compañías químicas a pagar por décadas de contaminación de las vías fluviales con “químicos permanentes” que se utilizan para la ropa y producir utensilios de cocina antiadherentes que se han vuelto omnipresentes en la vida cotidiana.

Las sustancias a veces se denominan “sustancias químicas permanentes” porque no se descomponen y tienden a acumularse en el aire, el agua, el suelo e incluso en los peces. Pueden dañar fetos y recién nacidos, y se han asociado con cáncer de riñón y testículo y otras enfermedades.

Se han utilizado durante más de 60 años y se han convertido en elementos básicos de la vida moderna para los consumidores que desean proteger su ropa de las manchas o el agua y evitar que los alimentos se peguen a los utensilios de cocina. Se han utilizado en marcas como Stainmaster, Scotchgard, Teflon, Gore-Tex y Tyvek, según el DEP.

Las autoridades destacaron que los niveles de contaminación del agua en un sitio del río Delaware en el condado Gloucester, por sustancias tóxicas de perfluoroalquilo y polifluoroalquilo (PFAS), resultaron ser los más altos del mundo en un estudio de 2007-2009.

Una investigación similar en el suministro de agua de Paulsboro en 2014 también encontró niveles de contaminación más altos de lo que se había informado en el agua potable en cualquier parte del mundo, según funcionarios de Nueva Jersey.

“Los días de pases gratuitos y aterrizajes suaves para los contaminadores en Nueva Jersey han terminado”, dijo el Fiscal General del estado, Gurbir Grewal. “Las corporaciones a las que estamos demandando sabían muy bien los daños potenciales que estaban infligiendo a nuestro medio ambiente, pero decidieron seguir de todos modos”.

Ninguna de las empresas respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios el martes, indicó ABC News.

