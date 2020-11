Joe Biden habló con el Papa Francisco; será el segundo católico en asumir la Presidencia

El presidente electo Joe Biden recibió una bendición: nada más ni nada menos que del Papa Francisco.

Este jueves, el demócrata tuvo una conversación telefónica con el Pontífice, con quien habló del cambio climático, los inmigrantes y otros temas, pero el motivo fue el triunfo en las elecciones del 3 de noviembre.

La llamada destaca porque Biden será el segundo presidente católico romano después de John F. Kennedy.

“El presidente electo Joe Biden habló esta mañana con Su Santidad el Papa Francisco”, indicó el equipo de transición de Biden.

El Ponífice externó “sus bendiciones y felicitaciones”, además de agradecerle a Biden por promover la paz y la reconciliación.

“El presidente electo expresó su deseo de trabajar juntos sobre la base de una creencia común en la dignidad y la igualdad de toda la humanidad en temas como el cuidado de los marginados y los pobres, abordar la crisis del cambio climático y acoger e integrar a los inmigrantes y refugiados en nuestras comunidades”, acotó el equipo del demócrata.

Biden es un católico romano practicante. El día de las elecciones acudió a misa. Después de anunciarse su eventual triunfo también lo hizo. En ambas ocasiones visitó la tumba de su hijo Beau en Greenville, Delaware.

Los líderes católicos han expresado su entusiasmo por la posición de Biden. El sacerdote jesuíta James Martin –y autor de los libros Aprendiendo a rezar y Jesús: un perenigraje— explicó que durante su discurso del triunfo, el presidente electo había mencionado la canción “En las alas de las águilas”.

“Explicación católica: ‘En las alas de las águilas’ es un popular himno católico recientemente mencionado por nuestro presidente electo católico @JoeBiden como muy querido por su familia”, dijo Martin, quien también es editor de la revista jesuíta American Magazine y consultó del Vatican News.

Catholic explainer: "On Eagles' Wings" is a popular Catholic hymn just mentioned by our Catholic President elect @JoeBiden as beloved by his family. (Me too.)

— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) November 8, 2020