La presidenta del Partido Republicano reconoció a Biden como ganador… luego borró el tuit

Públicamente, varios republicanos apoyan la lucha del presidente Donald Trump en tribunales por el supuesto fraude electoral que acusa –sin pruebas–, pero tras bambalinas prácticamente asumen la realidad: el presidente electo es Joe Biden y eso no cambiará.

Este miércoles, la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, incluso tuvo un desliz en Twitter, donde perfilaba un escenario del control de los demócratas en el Senado, colocando a la vicepresidenta electa Kamala Harris en el centro.

¿Por qué importa? En caso de un atorón legislativo, el vicepresidente en turno puede asumir un papel de senador y destrabar el conflicto. El hecho de que McDaniel nombrara a Harris en su tuit es un reconocimiento indirecto de que biden es el presidente electo.

“Voto de decisión: Kamala Harris”, decía el tuit de McDaniel sobre el posible triunfo demócrata en el Senado. La funcionaria del partido borró el mensaje, pero ya había sido retomado en esa red social.

Ronna Romney McDaniel had to delete this tweet because it admitted that Trump lost the election. 😂 pic.twitter.com/turs1v2dxY

El presidente Trump ha presumido el respaldo de los republicanos, pero incluso sus asesores han reconocido que la batalla en cortes no tiene futuro y los resultados electorales no cambiarán.

Incluso el mandatario apoyó a McDaniel para que continuara al frente del Partido Republicano, tras lograr más de 70 millones de votos en la elección.

I am pleased to announce that I have given my full support and endorsement to Ronna McDaniel to continue heading the Republican National Committee (RNC). With 72 MILLION votes, we received more votes than any sitting President in U.S. history – and we will win!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020