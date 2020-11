Transgénero latina llegó a acuerdo en demanda contra NYPD por “error de identidad” al no hablar bien inglés

Linda Domínguez llegó a un acuerdo de $30 mil dólares en su demanda contra NYPD, cuerpo que deberá brindar más capacitación sobre la protección de los derechos civiles de las personas transgénero, como parte de la negociación en el caso.

El acuerdo anunciado el martes cierra la demanda iniciada por Domínguez, quien denunció que unos oficiales la acusaron injustamente de tergiversar su identidad, reportó Pix11.

Domínguez alegó en su demanda que los oficiales la detuvieron por estar en un parque de El Bronx después de que fue cerrado, mientras caminaba a casa, en 2018.

La mujer transgénero dijo que luego fue acosada y acusada erróneamente de falsa personificación, informaron el año pasado la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) y la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU).

Su primer idioma no es el inglés y en 2017 cambió su nombre legalmente para alinearse con su identidad de género, pero le dio a los oficiales su nombre legal anterior, creyendo que eso era lo que se suponía que debía hacer, refirió NYCLU, que la representaba en el caso.

Domínguez dijo que los oficiales se refirieron a ella por su nombre de nacimiento masculino, usaron pronombres incorrectos al referirse a ella y se burlaron durante su arresto.

A transgender woman is suing the NYPD over alleged harassment and a false personation charge that was later dismissed https://t.co/7iCVnmFvvC pic.twitter.com/WnNzPpLRSW

— amNewYork (@amNewYork) January 22, 2019