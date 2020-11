Video: dejaron en cueros al vaquero de Times Square durante euforia electoral

Ni siquiera el famoso “Naked Cowboy” se salvó de la euforia electoral y el vandalismo en Nueva York.

Según un video publicado en Twitter, el artista Robert Burck, quien se ha hecho un ícono turístico de Times Square con su rutina de tocar guitarra vestido sólo con botas, sombrero y un calzón a cambio de propinas, fue desnudado completamente por un bromista, durante las celebraciones por el triunfo de Joe Biden. Irónicamente, “el vaquero” había hecho campaña por la reelección de Donald Trump.

“Uno de estos tipos en la multitud simplemente corrió y rasgó la ropa interior del ’Naked Cowboy’ y luego gritó: ‘Ahora estás desnudo'”, narró Elad Eliahu, de 27 años, quien publicó las imágenes en Twitter el martes.

En ese momento “Actuaba para un pequeño grupo de turistas”, agregó Elad sobre el vaquero Burck, quien estaba tocando “Country Roads” de John Denver cuando el atrevido agresor lo atacó.

El atacante lo tiró al suelo rasgándole los calzones, su única pieza de ropa, dejando al aire su trasero, según muestran las imágenes.

“Lo vi por el rabillo del ojo”, comentó Burck al New York Post. “Quería simplemente arrancarme la ropa interior y yo no quería que mi calzoncillo se moviera. Me raspó la rodilla”.

La gente alrededor de Burck ayudó al aturdida cantante a levantarse de la calle. El artista de 48 años ha estado en el circuito de Times Square durante la última década, incluso durante el frío extremo y las tormentas de nieve.

During the celebrations in time square this weekend following the media announcement that Joe Biden will be president elect someone in the crowd tried ripping off the well known Trump supporting naked cowboys underwear pic.twitter.com/UY7fn8u2F9

— barely informed with elad 🕵🏻‍♂️ (@elaadeliahu) November 10, 2020