Alarma: tres reportes de violación a mujeres en pocas horas a plena luz en calles de Queens

En menos de tres horas, ayer se reportaron tres intentos de violación a mujeres a plena luz en Queens (NYC), aparentemente causados por un mismo hombre.

El primer caso fue a las 10:40 a.m. en la calle 104. Allí, un hombre no identificado se acercó a la víctima de 20 años, la rodeó con los brazos y la levantó mientras la agarraba el trasero, dijo la policía. La joven se resistió y el atacante no identificado la soltó y huyó a pie.

El segundo caso sucedió menos de dos horas más tarde, a las 12:25 p.m. Una adolescente de 14 años denunció que un hombre vestido de negro la agarró, la empujó contra los arbustos y trató de quitarle los pantalones mientras caminaba cerca de la calle 118 y la avenida 84, dijeron las autoridades.

Minutos después, a la 1:05 p.m., a una milla de distancia la policía respondió a una llamada al 911 sobre un asalto en curso dentro de Forest Park. Los agentes encontraron a una mujer de 24 años que dijo que fue atacada por un hombre vestido de negro y naranja a lo largo de un sendero cerca de Forest Park Drive y Woodhaven Boulevard.

El hombre pudo quitarle los pantalones antes de que ella luchara contra él y se escapara. Los servicios médicos de emergencia llevaron a la mujer a un hospital local para recibir tratamiento, reportó Pix11.

No se han hecho arrestos. La policía dijo que el sospechoso mide 5 pies y 8 pulgadas y es delgado. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

