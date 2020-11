¿Por qué México ya no disputa la Copa América?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La Copa América 2021 está programada para disputarse entre el 11 de junio al 10 de julio del próximo año y la Selección Nacional de México no está invitada, luego de participar en 10 ediciones.

El Tri fue un constante invitado al torneo entre 1993 y el 2016, pero desde hace 4 años la Conmebol rompió el vínculo con la Federación Mexicana de Fútbol y desde entonces los torneos sudamericanos no han contado con la presencia de los mexicanos, ni en Copa América ni a nivel de clubes en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

La razón no se ha revelado de manera oficial. Pero para intentar explicar la posible molestia de Conmebol hay que viajar en el tiempo varios años atrás. Recordemos que, de entrada, los clubes mexicanos no pueden participar en campeonatos sudamericanos porque las fechas se empalman con las de la Liga de Campeones de Concacaf, torneo al que México debe darle prioridad por ser el de su región. Este fue el primer conflicto que tuvieron ambas partes, ya que por esa razón la Liga MX no enviaba al mejor equipo del país, al campeón en turno. Aunque aún así hicieron papeles dignos en varias ocasiones.

¡Pachuca campeón de la Copa Sudamericana 2006! ¿Recuerdas cuando los Tuzos vencieron en la final a Colo-Colo? Este es el único torneo de Conmebol ganado por un equipo mexicano. Te contamos: https://t.co/r1H27zJGsW pic.twitter.com/TwLRUFPUcv — Apuntes de Rabona (@ApuntesdeRabona) November 12, 2020

Algo similar pasó a principios de la década pasada, pero a nivel selección, ya que a las ediciones 2011 y 2015 de la Copa América, México llevó a un equipo alternativo, algo que no dejó muy contenta a la federación Sudamericana, ya que al invitarlos esperaban que llevaran a sus mejores hombres para pelear por el título y dar buen espectáculo.

México NO estará a la Copa América 2019. Terrible noticia, y no sorprende. Tiramos la Copa América 2011 (equipo alternativo), tiramos la Copa América 2015 (equipo alternativo) y la imagen en Copa América 2016 no fue la mejor. En lo deportivo/competitivo, perdemos muchísimo. — Invictos (@InvictosSomos) May 4, 2018

Años más tarde, la gota que derramó el vaso fue el nacimiento de un nuevo torneo en el 2018: La Liga de Naciones de Concacaf, que debe ser la prioridad para México y que privó a su federación de volver a entablar las negociaciones para intentar regresar al torneo continental, donde los aztecas encuentran rivales de mayor exigencia y suelen ser protagonistas.

¿Recuerdan ese momento? Copa América Perú 2004.

10 Julio 2004

Chiclayo, Perú.

Argentina 0 – 1 México. Adidas 2004 – 2005 Local. Ramón Morales festejando su golazo a la Argentina. pic.twitter.com/4kVgyo20Wz — Uniformes Selección Mexicana (@UniformesSelec1) November 5, 2020

Finalmente, por si fuera poco, el próximo año se disputará la Copa Oro 2021, que empieza el 10 de julio, mismo día que termina la Copa América, por lo que el desgaste físico del combinado mexicano sería de máxima intensidad durante dos meses consecutivos y nuevamente tendrían que pensar en un equipo alternativo, algo que ya sabemos que no es del agrado de la confederación vecina del sur.