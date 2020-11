Primer crucero que volvió a zarpar en el Caribe ya reportó casos de coronavirus

“Sea Dream 1”, el primer crucero en aventurarse en el Caribe desde marzo, ya reportó casos de coronavirus, encendiendo las alarmas alrededor del mundo.

Cinco personas en el barco dieron positivo al COVID-19, habría dicho el capitán a los pasajeros, pero la empresa no ha confirmado esa cifra. La noticia del primer contagio se conoció el miércoles, informó CNN anoche.

La nave tiene 53 pasajeros y 66 tripulantes a bordo. Todos los turistas y el personal no esencial están en cuarentena en sus camarotes y el barco está atracado en Barbados, a la espera de una autorización del gobierno “para desembarcar a los huéspedes de manera segura”, dijo un comunicado de la empresa naviera.

El barco es el primero en reanudar la navegación en el Caribe desde la primavera pasada, cuando la pandemia convirtió varias líneas de cruceros en salas de cuarentena flotantes en todo el mundo.

“SeaDream I ha detenido su actual viaje por el Caribe y ha regresado a Barbados después de que las pruebas de los huéspedes para COVID-19 arrojaron resultados supuestos positivos”, añadió el comunicado.

Ningún miembro de la tripulación ha dado positivo. Todos los pasajeros fueron evaluados dos veces antes de embarcar y ahora están siendo revisados nuevamente, según el comunicado.

