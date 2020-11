Staten Island confirmó en elecciones su corazón republicano pero latinos tienen el alma dividida

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La Gran Manzana es considerada sin duda una ciudad azul, a juzgar por los resultados de las elecciones presidenciales en las cuales el 73% de los más de 2,346,000 votos que se contabilizaron, fueron para el candidato demócrata Joe Biden, mientras que solo un 26% de los neoyorquinos decidió apoyar a Donald Trump y al Partido Republicano.

Y aunque Manhattan, Queens, Brooklyn y El Bronx votaron mayoritariamente por el presidente electo, quien asumirá el poder el 20 de enero próximo, la ciudad de Nueva York no puede afirmarse plenamente demócrata. A solo unas millas del puente Verrazzano y cruzando por la Estatua de la Libertad en el famoso ferry neoyorquino, el condado de Staten Island, hogar de casi medio millón de personas, una vez más mostró su corazón republicano y su respaldo a Trump.

Allí el actual mandatario se alzó con la victoria con casi el 62% de los votos, mientras que los demócratas apoyaron a Biden con el 37% del total de los más de 179,203 sufragios que se contaron. Ese sentir se percibe incluso entre hispanos del condado, que a diferencia de otras áreas de la Gran Manzana, salen en férrea defensa de Trump y de los republicanos.

“Nosotros aquí votamos más por Trump, porque él es un verdadero presidente, es una persona que realmente puso arriba la economía de este país y aunque ahora quieran robarle las elecciones, ya van a ver todos que en enero él va a seguir siendo el presidente, porque es mejor opción que los demócratas”, aseguró con mucha convicción el dominicano Sergio Ferrera.

El barbero, quien insistió en que los republicanos tienen mejor visión que los demócratas, agregó que “lastimosamente a los únicos que no les va bien con Trump es a los indocumentados.

“Los ilegales obviamente van a tener más problemas con él, pero el país en general va a estar mejor con su reelección”, dijo el residente de Staten Island.

Una opinión similar manifestó Lucio Gentil, originario de Guerrero, México, quien esperando el autobus en la avenida Castleton, dijo que los republicanos son mejores gobernantes.

“Yo no puedo votar, porque no tengo papeles, pero mi esposa que es ciudadana votó por Trump, porque a lo menos ahora hay más trabajo y estamos mejor en la economía y a muchos se les olvida que Biden y Obama deportaron a más gente que Trump“, comentó el trabajador de construcción, quien aseguró que en Staten Island no se siente discriminado. “Yo llevo muchos años viviendo aquí y me sentí tranquilo con Trump“.

El salvadoreño Rogelio Rugeles mostró todavía más su alma republicana y dijo que su postura se debe a que le gustan los políticos “de mano dura”.

“A Trump lo critican porque ha querido poner orden en la casa, pero eso hace falta. Yo que vengo de un país donde las pandillas y la delincuencia destruyeron todo, creo que hay que actuar con fuerza como él, y no como Biden y los demócratas que son débiles”, dijo el cocinero, admitiendo que aunque se siente seguro en ese condado, se ve mucho el racismo. “Los morenos aquí son muy pesados con los latinos, no tanto los blancos, y son demócratas, entonces uno no puede venir a decir que todos los republicanos son diablos o que los demócratas son buenecitos”.

Opiniones divididas entre hispanos

Contrario a esas opiniones, Alberto González, originario de Cuautla, Morelos, en México, se mostró entristecido de que Staten Island sea un condado republicano, y mencionó que le causa dolor saber que muchos paisanos apoyan a Trump.

“Aquí hay mucho blanquito que va por Trump y hasta los entiendo, pero también me he peleado con mexicanos y latinos que son trumpistas y lo defienden con un furor como si no les importara todo lo malo que nos ha hecho… me pone mal ver que a muchos cuando les salen los papeles se les olvida como nos han tratado“, dijo el padre de familia, quien calificó el mandato de Trump como una pesadilla.

“A mí aquí me han acosado, me han dicho de todo, me han humillado más y mis hijos han sufrido comentarios ofensivos en la escuela desde que Trump es presidente. Antes no era así, pero lo bueno es que ahora con Biden, creo que eso va a cambiar”, comentó el inmigrante.

Noemí Cruz, empleada de la panadería Café con Leche, de la avenida Port Richmond, mencionó que aunque Biden haya ganado las elecciones, considera que no habrá cambios en el condado ni choques entre republicanos y demócratas.

“Aquí la gente puede votar diferente, pero en la vida normal las cosas siguen iguales y no se ven esas diferencias, al final todos somos latinos”, dijo la joven de origen guatemalteco y dominicano, quien admitió que desde que Trump es presidente sí ha aumentado el acoso a algunos hispanos.

Zulema Mendieta, madre de dos niños de 5 y 7 años, quien recordó que en las elecciones pasada Trump también ganó allí por encima de Hillary Clinton (con menor apoyo que esta vez 57% contra 41%), recalcó que a pesar de ello no cree que ese condado sea verdaderamente republicano.

“Yo por ahí escuché que aquí en Staten Island hay más votantes demócratas inscritos que republicanos, y yo la verdad sí lo creo, creo que esta también es tierra demócrata, porque no siento que aquí haya un ambiente hostil o extremo… solo la señora esa que quería ser alcalde y ahora ganó para el Congreso (Nicole Malliotakis quien venció al demócrata Max Rose), que esa sí es muy racista y siendo hija de mamá cubana”, dijo la ama de casa. “Pero ahora con Biden de presidente, pues los demócratas de por aquí van a salir más y esto se va a componer”.

