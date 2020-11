Hallan a 1,200 millas a adolescentes hispanos desaparecidos en Brooklyn: huyeron manejando sin licencia

Dos adolescentes hispanos de Brooklyn (NYC) que habían desaparecido de sus hogares, fueron hallados a más de 1,200 millas de distancia (1,930 kms) en Iowa, conduciendo sin licencia.

Kevin Figueros de 14 años y su supuesta novia Amaya Arguelles de 11, fueron encontrados conduciendo a alta velocidad en el auto de su padre el domingo, informó la policía.

Habían sido reportados desaparecidos el jueves y sorprendentemente recorrieron más de 1,200 millas antes de que la policía de Council Bluffs (Iowa) los encontrara tres días después, reportó NYPD.

Figueros iba al volante de la minivan Toyota de su padre cuando lo detuvieron. No está claro exactamente por qué estos adolescentes habían ido de Nueva York.

Fueron llevados al Centro de Detención Juvenil de Council Bluffs y sus padres fueron notificados, informó New York Post.

