Pelea por estacionamiento en Queens termina con un auto en una panadería

Una disputa por un espacio de estacionamiento en Flushing terminó con la destrucción de una panadería.

El hecho ocurrió el lunes a las 5:00 p.m. en Kissena Boulevard y cerca de Main Street. Un video muestra a cuatro hombres a los golpes mientras son observados por miembros de la comunidad.

Más de Nueva York: Policía arrestado por golpear a su ex esposa en Nueva York

Uno de los involucrados sostiene un bate de béisbol para intimidar al conductor de un Audi A6. El conductor de ese vehículo intenta salir de la escena, pero lo hace de manera temeraria ya que arrolla al sujeto con el bate, lo que lo lleva a perder el control del auto. El Audi sigue de largo y choca contra la panadería Rainbow.

El incidente dejó cuatro personas heridas. El conductor del Audi fue identificado como Jie Zou, de 24 años. El individuo fue acusado de ataque y conducta temeraria. También se arrestó por ataque a un pasajero del vehículo, identificado como Jonathan Zhang.

Pretty lucky no one died during this insane road rage battle in Flushing yesterday, apparently sparked by a parking space dispute https://t.co/6RqGG3lbaS pic.twitter.com/SQZMQStP5l

— Jake Offenhartz (@jangelooff) November 17, 2020