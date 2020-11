Anciana hispana fue baleada en la cara viajando en bus de Nueva York

Gloria Flores, una mujer de 70 años, recibió un balazo en la cara mientras viajaba en un autobús de la MTA en Brooklyn (NYC) conducido por un latino, la tarde de ayer.

El tiroteo ocurrió en Fulton St cerca de New York Avenue, en Bedford-Stuyvesant, alrededor de las 2:40 p.m., según NYPD. Al parecer fue una bala perdida y el objetivo era un pandillero no identificado de 29 años de la banda Richfam, que suma más de 40 arrestos. Ese hombre también fue herido en la pierna, estando en la calle, informó New York Post citando fuentes policiales.

El bus se dirigía hacia el oeste por Fulton cerca de la esquina con Tompkins cuando varios disparos fueron detonados, informó el jefe de detectives Rodney Harrison. Aproximadamente una cuadra más tarde, los pasajeros le avisaron al conductor que le habían disparado a una mujer sentada en la parte trasera del autobús.

El proyectil le rozó la mejilla izquierda y fue llevada a un hospital en condición estable, dijeron las autoridades. Un hombre visto por última vez con una chaqueta roja o naranja con jeans es sospechoso de haber disparado desde una esquina, detalló Pix11.

El presidente de la compañía de autobuses MTA, Craig Cipriano, aplaudió al conductor, que la prensa identificó sólo por su nombre, Jesús, sin dar su apellido. “Gracias a las acciones heroicas del operador del autobús al sacar a los pasajeros de la línea de fuego y llamar por radio para pedir ayuda, un incidente grave no se volvió trágico”, afirmó “Nuestros pensamientos están con la víctima a quien deseamos un recuperación rápida y estamos cooperando plenamente con la investigación del NYPD”.

No se han hecho arrestos. La policía espera publicar una imagen del sospechoso. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

