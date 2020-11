Carlos Rivera queda fuera de los Latin Grammy por culpa del COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aunque Carlos Rivera aun sigue dando negativo en sus test, una persona de su equipo, muy cercana al cantante, en la noche de ayer dio positivo de COVID-19, por lo que se decidió que mañana no conduzca los Latin Grammy junto a Ana Brenda Contreras y Yalitza Aparicio.

Visiblemente decaído, el propio cantante dio la noticia a través de su cuenta de Instagram, en donde explicó que, por un gran sentido de la responsabilidad, el mismo que tuvo cuando fue el primero en cancelar su gira de conciertos, cuando comenzó la pandemia, decidió no arriesgar a nadie y bajarse de los Latin Grammy.

“En esta ocasión a pesar, de que yo di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie, especialmente a mis compañera Ana Brenda, y Yalitza y a todos los que me rodean… Me da mucha tristeza no poder estar, pero lo más importante es cuidarnos, no solamente a nosotros sino también a los demás”, explicó Carlos Rivera en parte de su video.

Las imágenes las grabó en el cuarto del hotel en Miami, donde se está hospedando, y donde le tocará pasar las próximas dos semanas ya sea para confirmar que no tiene COVID o si le diera negativo entonces quedarse hasta que el virus salga de su cuerpo.

Por otro lado, y en el mismo video, Rivera confirmó quién será el cantante que lo reemplazará en la conducción de los Latin Grammy que se verán este próximo jueves desde las 8/7 PM Centro por Univision.

“Le deseo todo lo mejor a mi querido Victor Manuelle que se quedará en mi lugar, estoy seguro que hará un trabajo espectacular, felicidades a él, un abrazo a los tres, que sea una gran gala, estaré viéndolos y aplaudiéndoles”.

