Critican a Harry Styles por estas fotos posando con ropa femenina para la revista Vogue

Harry Styles se convirtió la semana pasada en el primer hombre en posar en solitario en la portada de la revista Vogue, que publicó varias fotos del artista en las que vestía ropa femenina, algo que no le gustó a la conocida bloguera y comentarista estadounidense Candace Owens, quien critica que no sea suficientemente “varonil”.

“No hay ninguna sociedad que pueda sobrevivir sin hombres fuertes“, dijo Owens en la red social Twitter este lunes.

“En oriente, eso se sabe. En occidente, la continua feminización de nuestros hombres a la misma vez que se educa a nuestros niños en el marxismo no es una coincidencia”, reflexionó la escritora.

“Es un ataque directo. Que vuelvan nuestros hombres varoniles“, agregó.

There is no society that can survive without strong men. The East knows this. In the west, the steady feminization of our men at the same time that Marxism is being taught to our children is not a coincidence.

It is an outright attack.

Bring back manly men. https://t.co/sY4IJF7VkK

— Candace Owens (@RealCandaceO) November 14, 2020