Sofía Aragón acusa a Lupita Jones de violencia en Mexicana Universal y ella responde furiosa

La tarde de ayer, Sofía Aragón, Miss México 2019 y finalista de Miss Universo, despotricó en redes sociales en contra de Lupita Jones asegurando que en su trayectoria por ambos certámenes nunca recibió su apoyo y, por el contrario, sufrió de abusos psicológicos de su parte, pero ahora es la empresaria quien le responde.

Mediante un video en vivo realizado en Facebook, la organizadora de los concursos de belleza aseguró que la jalisciense está mintiendo, pues sacó dinero de su propio bolsillo para cubrir algunas de sus necesidades básicas y cirugías estéticas. Asimismo, dijo que la modelo es una persona manipuladora y doble cara.

“A mí no me va a vender sus cuentos baratos. Yo sé perfectamente quien es ella, conozco sus inseguridades y sus miedos y de hecho mi equipo de trabajo y yo le ayudamos a que superara todos sus traumas. Es una mujer fría y calculadora, nadie la soportaba, ella no tenía la belleza necesaria para ganar y en esa final Sofía no era la favorita, pero el jurado cambió la decisión y pues ya conocemos el resultado final”, señaló Lupita.

De acuerdo con las declaraciones que ofreció Sofía, en múltiples ocasiones le comentó a la presidenta de los certámenes que no tenía los recursos económicos suficientes para su traslado desde Jalisco a la Ciudad de México para iniciar su preparación, pero ella le alegaba que la organización no tenía dinero para pagarle nada.

Las acusaciones de Sofía:

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron”.

"Este mensaje va directamente a Lupita" Fuerte mensaje a Lupita Jones por parte de Sofía Aragon. pic.twitter.com/w3ItVItgJL — MISS MÉXICO NEWS (@MISSMEXICO_NEWS) November 17, 2020

“Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal, Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso”.

“Yo tuve que pagar todos mis gastos, de mantenerme, de mi comida, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en la Ciudad de México y poder seguir adelante con mi preparación”, añadió Sofía Aragón.

“Hay una persona en la organización que fue muy cercana a mí, mi coach motivacional, espiritual, y yo le hablaba llorando diciéndole, ‘Te enseño mi refri, vacío; te enseño mi cuenta del banco’, tenía 100 pesos, y ‘ya no tengo para comer’”.

“Le decía a Lupita: ‘por favor necesito ir al doctor, no tengo con qué’, y me decía: ‘sorry, no hay’”.

