Trump despidió a jefe de ciberseguridad DHS, ex ejecutivo de Microsoft, por negar “fraude electoral”

Como ha sido costumbre, el mandatario Donald Trump usó Twitter para anunciar un despido. Esta vez Christopher Krebs, director de la agencia federal que avaló la fiabilidad de las elecciones de 2020.

En su mensaje anoche, Trump escribió que la reciente declaración de Krebs en la que defendió la seguridad de las elecciones era “sumamente inexacta”.

La semana pasada, Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desafió la orden de Trump de despedir al funcionario de ciberseguridad electoral.

Krebs, ex ejecutivo de Microsoft, había sido designado por Trump en 2017 para dirigir la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) del DHS y recientemente lanzó un portal de “Control de rumores” para desacreditar las denuncias de fraude electoral.

Un panel de CISA declaró el jueves 12 que “las elecciones del 3 de noviembre fueron las más seguras en la historia de Estados Unidos”, rechazando las afirmaciones de Trump de fraude generalizado.

En los últimos días, Krebs ha rechazado en repetidas ocasiones las afirmaciones de que las presidenciales fueron alteradas. El martes publicó un reporte que citaba a 59 expertos de seguridad electoral señalando que no había evidencia clara de fraude informático en los resultados de los comicios 2020.

La salida de Krebs se produce mientras Trump se rehúsa a reconocer la victoria del Demócrata Joe Biden y “retira a los funcionarios de alto rango que considera no son lo suficientemente leales”, incluyendo el secretario de Defensa Mark Esper, destacó Associated Press.

“Krebs dirigió la agencia desde su creación luego de la injerencia rusa en las elecciones de 2016 hasta los comicios celebrados hace unas semanas. Se ganó elogios bipartidistas luego de que la CISA coordinó las tareas federales, estatales y locales para defender los sistemas electorales de la injerencia extranjera o nacional”.

BREAKING: Christopher Krebs, the top cybersecurity agency inside the Dept. of Homeland Security, who has repeatedly rebuked claims made by Pres. Trump and his campaign about widespread voter fraud, has now been fired, the president announced on Twitter. https://t.co/mpSGe3zUHn pic.twitter.com/uU4DX9ujXt

— ABC News (@ABC) November 18, 2020