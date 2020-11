Aroldis Chapman interpuso demanda por presunto robo de $3 millones de dólares, reportan

Aroldis Chapman, el pitcher cerrador de los New York Yankees, interpuso una demanda contra un exasesor financiero, a quien acusó por un robo de dólares.

De acuerdo a lo reportado por el sitio NJ.com, el exempleado de apellido Zavala le robó en secreto el dinero y lo gastó en autos lujosos, propiedades, depósitos a sí mismo, e inclusive en bailarinas exóticas, específicamente en Chandler Costa, con quien el estafador estuvo saliendo tras conocerla en un club nocturno.

En la demanda también se detalla que el exasesor abrió tarjetas de crédito a nombre de Chapman sin su consentimiento, según detalló en su columna el periodista Brendan Kuty, del sitio antes mencionado.

