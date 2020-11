Clarissa Molina habla de su novio mientras se prepara para debutar en Latin Grammy

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Clarissa Molina está viviendo su mejor momento. Este jueves cumplirá el sueño de conducir el especial de los Latin Grammy en ‘El Break de las 7‘ , está en pareja con un hombre que la respeta y la entiende, y encontró en la meditación el centro que, dice, tanto necesitaba.

Horas antes de esta noche tan especial para ella, hablamos en exclusiva con Clarissa y nos cuenta todo: los Latin Grammy, lo que aprendió este año en donde le tocó luchar con el coronavirus sola, y lo feliz que está con su novio.

“Para mi significa el mundo… ¡Es que me encanta!… Lo llevo en la sangre, para mí es una fiesta universal, que no se ve todos los días a todos estos artistas juntos, y detrás de cámara donde uno los ve compartiendo, hablando entre ellos. A mí me fascina que me hagan participe de Latin Grammy, por primera vez, de manera oficial, entonces les agradezco muchísimo al equipo de digital que me haya dado ese voto de confianza esa hora antes de que empiece esa gran fiesta”, nos dice Clari y se nota su emoción ante este desafío.

“Este jueves, vamos todos, tiene actuaciones al rededor del mundo y lo están haciendo por primera vez, y eso me tiene feliz y emocionada. Ahí está la muestra de la música hacer unir a miles de personas por el ritmo… Yo voy a conversar con Camilo, voy a tener acceso a Juanes, a Mike Bahía y a Greeicy, que son una pareja favorita en las redes sociales, y también a mi compatriota Leslie Grace, de eso se trata, de que desde la comodidad de su casa la gente sepa qué están haciendo todos estos artistas”, nos anticipa.

Si bien hemos visto en la primera temporada a Chiqui Delgado y Alejandra Espinoza en la conducción, en verdad fue Clarissa Molina quien comenzó con este ‘Break de las 7’, creado por Javier Cruz, como una alternativa para pasar los malos momentos de la pandemia, y poco a poco fue creciendo hasta convertirse no solo en el favorito de muchos, sino hasta una fuente de información de la prensa.

“Le dio la oportunidad la pandemia, fui la primera en conducir ‘El Break de las 7’, me encantó el crecimiento que tuvo desde cada una de nuestras casas, fue increíble, y sentir la gente interactuando con uno, era la fórmula perfecta para tener éxito”.

Clarissa es una joven cuya vida no le ha sido fácil, sin embargo, la forjó para convertirla en esta mujer joven valiente, que descubrió que aun lo era más con la pandemia.

“Una montaña rusa, mucho aprendizaje y más que nada en el sentido personal. Yo me estaba perdiendo en lo que quería, en hacer todo perfecto, nunca era suficiente… Me encontré conmigo misma, tomé clases de meditación y eso me ha ayudado tanto y tanto a centrar mis energías, y a entender que todo va a pasar cuando tenga que pasar… A tener más paciencia y en verdad me ha funcionado”, cuenta feliz de compartir lo que este año la salvó.

Pero a demás de la pandemia, las enseñanzas, y la meditación, el 2020 le trajo una nueva oportunidad en el amor, el permitirse apostar a una pareja.

“Una de las razones por las que siempre me bloqueaba en tener una relación es pensar que me iba a desenfocar pero me dije: ‘Tranquila Clarissa, te debes dar la oportunidad, eres un ser humano’, y ahí es donde puede buscar el balance. Gracias a Dios esta persona no me detiene mi momento de prepararme, de estudiar, era lo que yo estaba buscando… ‘Yo se lo que tú quieres y lo que estás haciendo, yo estoy comenzando apenas y voy a seguir creciendo’… No quería que me parara y definitivamente él no es una barrera, que es lo importante… El amor lindo, bueno, cálido, por eso hay que saber elegir”, concluye.

Si quieres ver el especial de ‘El Break de las 7’ de Latin Grammy conducido por Clarissa, lo puedes hacer en univision.com o la página de Famosos Univision de Facebook.

