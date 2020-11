Instalaron horno de pizzas en plena calle de Queens, para poder operar en la pandemia de Nueva York

Con regulaciones cada vez más estrictas, los restaurantes de Nueva York han invadido las aceras y calles para mantenerse operativos con distanciamiento social.

El cambio en el paisaje urbano ha dejado algunos peatones y conductores frustrados por la invasión de sus espacios, pero también ha generado escenas simpáticas, como el horno de leña que unos pizzeros acaban de instalar en una esquina en Astoria, Queens.

Sal Scampitelli y Vito Liguori comienzan su día transportando en un remolque el horno de 4,500 libras (2 toneladas) hasta la acera. Luego, levantan una carpa y encienden el calor a 1 mil grados C.

Para ellos es una parte normal del trabajo. “Todo es fresco, todos los días, para ustedes, para la comunidad”, afirma Liguori.

Sal y Vito encargaron el impresionante horno de ladrillos en Nápoles (Italia) y lo importaron a Nueva York para fiestas privadas. Pero, la pandemia canceló sus planes y casi destruyó por completo su pequeña empresa.

“Debido al virus, perdimos nuestro trabajo (…) No teníamos otra opción”, agrega Scampitelli. Las cosas mejoraron mucho después de que el dinámico dúo decidió instalarse en la esquina de Steinway Street y 19th Avenue. Llaman a su nueva empresa comercial una “pizzería portátil”.

Sal y Vito comienzan a vender allí pizzas frescas desde alrededor de las 11 a.m., pero los clientes hacen fila mucho antes, aseguró Fox News.

