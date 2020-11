Murió un hombre tras recibir puñetazo en calle de Nueva York: fractura de cráneo

Lenford Johnson murió a los 62 años, tres días después de que un atacante le dio un puñetazo que lo lanzó al suelo, fracturándole el cráneo, en Brooklyn (NYC).

Johnson estaba en Nostrand Avenue cerca de Tilden Avenue en Flatbush alrededor de las 3:10 a.m. del 7 de noviembre cuando tres hombres lo abordaron durante un intento de robo o una disputa, dijeron las autoridades.

Uno de los hombres le dio un puñetazo en la cara, lo que hizo que cayera al suelo y se fracturara el cráneo. Johnson, quien vivía a sólo unas cuadras de la escena, fue llevado al Kings County Hospital Center, donde lo declararon muerto el 10 de noviembre, informó NYPD ayer.

Nadie ha sido arrestado por el caso, reportó New York Post. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

