Reo viola y mata en la cárcel a pedófilo convicto por agredir sexualmente a casi 200 niños

El reo acusado de violar y matar en la cárcel a otro prisionero convicto por agredir sexualmente a casi 200 niños enfrenta juicio en el Tribunal de la Corona de Hull, en Yorkshire, Inglaterra.

Richard Huckle, apodado por algunos medios locales como “el peor pedófilo” del Reino Unido, fue asesinado en su celda en la prisión HMP Full Sutton cerca de la ciudad de Pocklington, el 13 de octubre de 2019.

Detalles del ataque que, según las autoridades, fue cuidadosamente planeado y ejecutado por Paul Fitzgerald trascendieron esta semana como parte de las audiencias en Corte.

Fitzgerald, quien también cumple sentencia por delitos sexuales desde el 2009, violó a Huckle con un utensilio de cocina, le metió un bolígrafo en la nariz hasta llegarle al cerebro y lo estranguló con un cable eléctrico.

El cuerpo de Huckle además presentaba golpes en la cara y los riñones, así como una herida de arma blanca en el cuello.

La autopsia estableció que Huckle murió por estrangulamiento.

“Creo que lo maté, está muerto”, dijo Fitzgerald a los vigilantes de la cárcel, según indicó el fiscal Alistair Neil Macdonald citado este miércoles por RT Noticias.

Una especialista médica que evaluó al “peor pedófilo” indicó que Fitzgerald le dijo que violó a Huckle para que sintiera “el sabor” de lo que le hizo a sus víctimas y calificó su ataque como “justicia poética”. “Es un hombre que viola y abusa de niños para divertirse. Podría haberlos matado también. Me inclino a pensar que hizo algo peor que solo violarlos”, habría señalado el acusado.

“Este fue un ataque cuidadosamente planeado y ejecutado, en el transcurso del cual el señor Huckle fue sometido a una agresión prolongada y diseñada también para humillarlo y degradarlo”, agregó Macdonald.

Adicional, Fitzgerald habría indicado que no solo quería matar a Huckle, sino cocinar sus restos, y que se divirtió mucho en el acto. También reveló que planeaba asesinar a dos o tres personas más.

El hombre se declaró inocente del cargo de asesinato y su defensa alega que se trata de un homicidio con responsabilidad disminuida, ya que un psiquiatra estableció que para el momento del ataque el acusado sufría psicopatía, trastornos de personalidad y de identidad de género.

Huckle había sido condenado en el 2016 a 22 cadenas perpetuas por violar a 191 menores de entre 6 meses y 12 años. El agresor sexual se desempeñaba como voluntario en orfanatos cristianos en Malasia y Camboya donde se aprovechaba de menores inocentes.

Fitzgerald permanece encarcelado desde el 2009 por atacar sexualmente a una mujer que caminaba a un perro.

