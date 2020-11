Rudy Giuliani destaca más por “sudar tinte” en conferencia de prensa que por defensa de Trump

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Rudy Giuliani lanzó nuevas teorías conspiratorias sobre el “fraude electoral” que acusa el presidente Donald Trump, pero el abogado personal del mandatario destacó más en la conferencia de prensa por comenzar a sudar tinte de cabello.

En redes sociales los usuarios, que no dejan títere sin cabeza, se adelantaron a comentar al exalcalde de Nueva York, quien para ejemplificar el “nivel del fraude” puso de ejemplo la película My Cousin Vinny, que es una de sus favoritas, según dijo.

En varios momentos, Giuliani tuvo que secarse el sudor, incluso cuando habló sobre el conteo en Detroit, donde dijo que había “mucha corrupción”.

Listen to all the cameras go off every time Rudy Giuliani wipes sweat off his face. pic.twitter.com/iM718h7ifb — The Recount (@therecount) November 19, 2020

“Sudando el fiasco: El sudor de Rudy Giuliani se está robando los titulares de la batalla electoral del presidente Trump”, escribió la cuenta Insider Paper.

Sweating Fiasco: Rudy Giuliani sweat is stealing the spotlight from President Trump's election battle – because he appears to have hair dye streaming down his face. – Watch Video:#RudyGiuliani pic.twitter.com/7urs5WnD6A — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 19, 2020

“Para aquellos preocupados de que Giuliani estuviera sangrando en cadena nacional, permítanme asegurarles que las fotos de los cables señalan que el tinte para el cabello saturado de sudor es el culpable más probable”, dijo Beth Ponsot, editora de redes sociales de Bloomberg News.

For those of you concerned that Giuliani was bleeding on national television — let me assure you wire photos point to hair dye saturated with sweat as the more likely culprit pic.twitter.com/5ehzEzhQqZ — Beth Ponsot (@bponsot) November 19, 2020

El usuario Paul escribió que en su conferencia de prensa Giuliani no mostró evidencias sobre el “fraude electoral”, pero “sí sudó mucho”.