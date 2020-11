California entrará en toque de queda por coronavirus desde este sábado en la noche

Desde el inicio de la pandemia del coronavirus en el país, el estado de California ha sido uno de los más afectados en términos de contagios. Y en una nueva y preocupante oleada de casos, las autoridades han decido decretar toque de queda desde el próximo sábado 21 de noviembre.

El Departamento de Salud Pública de California anunció que establecerá un toque de queda al menos durante un mes para todos los comercios no esenciales que actualmente se encuentre en los condados calificados en la categoría morada de su sistema de riesgo de contagio.

El sistema del estado establece 4 niveles de riesgo divididos por colores en base a los hallazgos diarios de casos por cada 100,000 habitantes. De acuerdo con las autoridades, actualmente 41 condados del estado están en la categoría morada, que es la más restrictiva y peligrosa en términos de propagación.

En total al menos el 94% de la población total del estado está dentro de esos condados.

#COVID19 has increased at an alarming rate & we must #StopTheSurge to protect essential workers & high-risk individuals.

Today we issued a limited Stay at Home Order to stop all non-essential work & activities from 10PM-5AM in purple tier counties. https://t.co/BJNwvmvfBN pic.twitter.com/q9IQK53Byw

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) November 19, 2020