Dos muertos en auto baleado con un niño adentro cerca de aeropuerto JFK en Nueva York

Nair Vides y Ángel Caraballo, ambos de 26 años, murieron baleados ayer a plena luz dentro de un automóvil en movimiento que luego chocó y se volcó, cerca del aeropuerto JFK de Nueva York.

A bordo del vehículo también iban un niño de 4 años y una mujer que resultaron ilesos, dijo la policía.

NYPD está investigando si el tiroteo está relacionado con pandillas, pues ambas víctimas tenían antecedentes penales y se cree eran miembros de la banda Bloods.

El crimen se desarrolló cuando un automóvil se detuvo junto a otro y abrió fuego a las 11:45 a.m. Una de las víctimas iba en el asiento del conductor y la otra a su lado, mientras iban por el International Airport Center Boulevard, cerca del terminal JFK.

Tras ser baleado, el conductor perdió el control del automóvil y se estrelló contra una cerca. El auto luego se volcó. Vides y Caraballo fueron trasladados de urgencia al Hospital de Jamaica, pero no pudieron ser salvados, reportó New York Post.

