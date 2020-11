Jurgen Klopp justifica a Mohamed Salah tras contraer COVID-19 después de asistir a una fiesta

Mohamed Salah, una de las figuras del Liverpool, dio positivo a coronavirus hace unos días, poco después de estar en una fiesta en Egipto; sin embargo, esto no es ningún problema para su DT, Jurgen Klopp, quien justificó el comportamiento de su jugador, ya que se casaba su hermano y la fiesta era muy importante para él.

“La boda de un hermano es un momento muy especial. Lo que puedo decir de mis jugadores: son increíblemente disciplinados. Realmente conocen la situación. Todo lo demás es entre Mo y yo. Estamos bien”, explicó el estratega en una conferencia de prensa.

Sobre el estado de salud del atacante, Klopp reveló que se encuentra bien y es asintomático.

“He estado en estrecho contacto con él todo el tiempo. Cuando tienes una prueba negativa, comienza el proceso. Está en un buen lugar, se siente bien, no tiene síntomas. Nada que decir en público sobre la situación”, agregó.

"It's between Mo and mo, we are fine."

Klopp on discussions with Mo Salah after he attended his brother's wedding in Egypt then contracted coronavirus. pic.twitter.com/cAXgpKPIOQ

