Ferdinando Valencia no teme a las comparaciones con Eleazar Gómez

Hace un par de días se dio a conocer que Ferdinando Valencia será el actor que sustituya a Eleazar Gómez en la telenovela “La Mexicana y El Güero” y ahora que ya tuvo su primer acercamiento con el productor y con sus compañeros de elenco, el actor cuenta cómo se siente al afrontar un reto tan grande.

En entrevista para “Hoy”, el colimense dijo estar consciente de que el público no será fácil de conquistar, pues muchas personas ya estaban acostumbradas a ver al joven que actualmente se encuentra encarcelado luego de haber sido acusado de golpear y querer estrangular a su pareja, la modelo Stephanie Valenzuela.

“Obviamente sé que van a existir comparaciones, pero no me preocupa. No pretendo hacer lo que Eleazar hacía, es difícil acceder a una situación como esta, pero siempre he sido una persona de retos. Sé que hay gente que me apoya y con voluntad las cosas van a salir adelante. Confío en que el resultado le guste a la gente”, dijo Ferdinando.

Por su parte, el productor Nicandro Díaz señaló que la polémica en la que Eleazar está envuelto le ha quitado popularidad al melodrama y ha generado algunas dificultades de carácter económico, pero confía en que este cambio pueda levantar el proyecto y le dé a la historia un toque mucho más especial.

