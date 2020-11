Conoce a Stefanía Roitman, la bellísima joven que robó el corazón de Ricky Montaner

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque es más mayor que Evaluna y Mau, Ricky Montaner será el último de los hermanos Montaner en casarse porque hasta ahora no había encontrado a su mujer ideal. El cantante, quien estrena con su hermano su último sencillo “Ouch”, confiesa qué tiene Stefanía Roitman (su prometida) que no tenían sus anteriores parejas, y cómo será su boda tomando en cuenta lo que le gustó y lo que no, de las bodas de sus hermanos.

– ¿Por qué se llaman “Ouch” el sencillo, qué cuenta el videoclip?

“Es una historia que habla de un tipo que estaba por ahí buscando otras opciones o coqueteando con otras mujeres, y llegó otro tipo e hizo lo mismo con su mujer porque el tipo la descuidó; entonces, hay que tener mucho cuidado con las decisiones que uno toma, porque cuando la moneda da vuelta y te toca pagarlas a ti, no se siente chévere”, dice Ricky.

– Sus videos son cada vez más como una mini película, cada vez actúan más, ¿les gustaría incursionar en la actuación?, ¿en una película o una serie?

“¡Sí, de aquí a Hollywood!”, expresa Ricky.

“Sí, nos hemos dado cuenta un poquito con esto de los videos que hemos estado haciendo últimamente de lo mucho que nos gustaría (actuar en una serie o película). Aparte nuestra hermanita es actriz, ella la parte, ella es la más talentosa en todos los sentidos y entonces, no podemos ni siquiera competir, pero podríamos seguir sus pasos”, agrega Mau.

– Ricky, ahora que te has comprometido, imagino que en el 2021 te toca a ti la boda, ¿no?

Bueno, no me va a tocar este año. No me voy a casar en el 2021, pero este año me toca planearla. Tiene que ser la más grande de todas, y ¡necesito hacer muchos conciertos en el 2021 para poder pagarla!

– Al haberse casado tus hermanos antes, ¿qué aprendiste de las bodas de Evaluna y Mau?

No voy a permitir celulares en mi boda, por ejemplo. Esa idea la tengo después de haber ido a la boda de Camilo y Evaluna y a la de Mau y Sara.

“La gente jode ‘full’ con el selfie y uno termina tomándose más selfies que disfrutando la boda”.

– Y algo que sí te gustó de la suya y sí vayas a repetir…

Me voy a copiar de los dos, el hecho de que tenían un escenario y de que todos terminamos cantando subidos sobre el escenario.

– Oye y, ¿qué tiene Stefi que no tuvieran tus parejas anteriores?

“¡Mi corazón! y aparte de eso…”, responde Ricky.

“¡Hey, partiste con esa respuesta!, ¡déjalo ahí, no sigas!”, agrega Mau.

“Cuando uno consigue a la persona que es, simplemente algo sucede en el corazón y uno se da cuenta; o sea, es como ‘¡ah, okey era esto!’, ¿sabes?”.

Sigue leyendo: Danik Michell de Aca Shore se atreve en la regadera topless y en diminuta tanga