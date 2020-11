Manchester City da marcha atrás y no ofertará por Lionel Messi, reportan

El Manchester City, que el verano pasado estuvo a punto de dar el bombazo del año al fichar a Lionel Messi, se quedó con las ganas, pero todo parecía apuntar a que lo harían en el 2021. Sin embargo, hoy la historia es distinta.

Según el informe de este lunes que Semra Hunter publicó en Sky Sports, la directiva de los Citizens, después de analizar los beneficios a corto y largo plazo de fichar a Messi, habría decidido ya no ofertar el jugoso contrato que habían preparado para el argentino, que incluía 100 millones de euros por temporada y otros beneficios económicos, deportivos y familiares.

De acuerdo con este reporte, la preocupación por el tope salarial y el famoso Fair Play financiero, harían que la operación sea casi imposible.

“Puedo hablar con autoridad porque alguien cercano a la situación me ha indicado que el Manchester City no presentará una oferta a Lionel Messi. Basándome en la información que tengo, las puertas del Manchester City están cerradas para él”, escribió Hunter en su artículo.

Manchester City look to have ended their pursuit of Barcelona forward Lionel Messi

