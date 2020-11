“Messi me dijo que cuando rechacé al Barcelona le jodió”: Griezmann

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Antoine Griezmann, delantero del Barcelona, reveló este lunes que cuando fichó por el club azulgrana y habló con Lionel Messi, el jugador argentino reconoció que le “jodió” que hubiese rechazado a su equipo una primera vez cuando apostó por él públicamente.

Es uno de los extractos de la entrevista emitida por Movistar Plus en el programa “Universo Valdano”, en el que Griezmann rompió su silencio para intentar aclarar algunas polémicas y pidió a todos los que han hablado mal de él que le dejen “en paz” y tranquilo para poder adaptarse al Barcelona.

Giezmann llegó al Barcelona hace dos veranos para empezar la temporada 2019/20. Después de tres entrenadores (Ernesto Valverde, Quique Setién y Ronald Koeman), ha sido objeto de muchas críticas. La primera, por decir no al Barcelona el verano anterior a través de un documental (“La decisión”) que molestó a sectores de ambos clubes.

“Quería que se viera cómo se vive el hecho de un fichaje, de un posible cambio de equipo. Es lo que quería mostrar, que no es ir a una tienda de chuches y elegir entre azul y rosa. Fue complicado para mí, quería enseñarlo. Mucha gente pensó que era un juego, que me reía de los aficionados y no era así“, dijo.

“Te habla tu mujer, tus padres, tus amigos, te dan opinión y eliges tú. Un comentario de cualquiera te puede afectar y dar dudas. Pero sí, mi mujer me ayudó en esos momentos. Fue difícil. Después del documental mis padres estuvieron muy enfadados. Por la decisión, querían que fuera al Barcelona, por el documental que no les gustó. Pero es lo que quería hacer y demostrar”, agregó.

Entonces, cuando finalmente fichó por el Barcelona, mantuvo una conversación con Messi, que un año antes apoyó el fichaje del que ahora es su compañero: “Hablé con Leo después de cuando llegué. Él me dijo que cuando rechacé la primera vez le jodió y le dolió porque había hecho comentarios públicos. Me habría pasado igual. Pero me dijo que desde que estuviera en mi equipo iba a estar a muerte conmigo. Es lo que noto”, apuntó.

Griezmann decidió cambiar de club porque, aseguró, notó que necesitaba cambiar de aires y aprender “otra cosa” después de varias temporadas en el Atlético. También informó de que fueron claves las salidas de compañeros como el uruguayo Diego Godín y el francés Lucas Hernández.

