Aprenda inglés en línea: Inscríbase en las clases gratuitas del programa We Speak NYC

Durante la pandemia de COVID-19, nuestro compromiso para servirle a las comunidades inmigrantes de la ciudad de Nueva York ha sido constante. Nuestro trabajo continúa para asegurarnos de que todos los neoyorquinos confíen en que pueden buscar el cuidado que necesitan, y para empoderar a nuestras comunidades con servicios que incrementan el acceso a la educación, el empleo y otros servicios sociales.

Como parte de nuestros esfuerzos constantes para asegurar la rapidez de información crítica durante esta crisis sanitaria global, desde abril del 2020, más de 1.500 neoyorquinos han participado en clases gratuitas enfocadas en temas cívicos para aprender inglés a través de las clases del programa We Speak NYC, que ahora están disponibles en línea.

El programa We Speak NYC le ofrece instrucción enfocada en conversaciones a través de clases comunitarias y recursos que incluyen vídeos, actividades para practicar en línea y materiales didácticos impresos. Creados en colaboración con la Universidad de la Ciudad de Nueva York (City University of New York, CUNY), las clases se enfocan en temas críticos importantes para los neoyorquinos inmigrantes, tales como la atención médica, asistencia alimentaria, educación y ayuda legal.

A través del programa, los estudiantes de inglés pueden aprender cómo abogar mejor por sus familias, comunidades y por sí mismos. Desde su comienzo, el programa We Speak NYC ha ayudado a más de 15.000 estudiantes por medio de más de 800 clases lideradas por más de 700 voluntarios facilitadores entrenados.

A lo largo del último año, el programa We Speak NYC ha tenido grandes avances en su trabajo. El programa ganó su tercer premio Emmy por el episodio Rolando’s Rights, un episodio de la serie estilo telenovela, que se enfoca en la importancia de los derechos de los trabajadores y por el activismo cívico. El programa We Speak NYC también expandió sus recursos para los estudiantes multinivel de inglés y junto con la organización comunitaria New Women New Yorkers ha lanzado y creado el programa We Speak We LEAD para el desarrollo profesional. Este programa piloto nuevo, aborda habilidades para el desarrollo profesional y laboral tales como la creación de un currículum, técnicas de entrevista, y más.

En este mes, estamos entusiasmados de seguir ofreciendo clases virtuales del programa We Speak NYC con 14 cursos que se ofrecen durante la semana con diferentes horarios para escoger. Los inmigrantes que quieran aprender inglés se pueden registrar para conocer gente y ser parte de una comunidad de apoyo en línea, informarse sobre los recursos de la ciudad de Nueva York, y practicar sus habilidades de conversación en inglés. Si le interesa inscribirse en una clase de We Speak NYC, ser voluntario como facilitador, o utilizar nuestros recursos gratuitos de aprendizaje de inglés en línea, por favor vaya a: NYC.gov/WeSpeakNYC.

Para más información sobre recursos adicionales de la ciudad de Nueva York, disponibles para todos los neoyorquinos, sin importar su situación migratoria o capacidad de pago, vaya a nyc.gov/immigrants/coronavirus.

Si tiene preguntas sobre inmigración o sobre cómo acceder a los servicios de la ciudad, llame a nuestra línea directa de la Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante (Mayor’s Office of Immigrant Affairs, MOIA) al 212-788-7654 de lunes a viernes, de 9:00 am a 5:00 pm, o envíe un correo electrónico a AskMOIA@cityhall.nyc.gov.

También nos puede seguir en @NYCImmigrants en Twitter, Instagram, Facebook, y LinkedIn para actualizaciones frecuentes.

–De Bitta Mostofi es comisionada de la Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante de la Ciudad de Nueva York (Mayor’s Office of Immigrant Affairs, MOIA)

(La presente columna se publicó con anterioridad en el Queens Chronicle).