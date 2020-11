Laura León cumple 68 años: el lapso de soberbia que la hizo perder hasta una casa en Miami

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Laura León es una de las cantantes y actrices mexicanas más icónicas en el medio del espectáculo, quien se ha ganado seguidores por sus singular forma de ser.

La nacida en Tabasco cumple 68 años después de un amplio trayecto como artista, famosa por telenovelas como “Dos Mujeres y un Camino”, “El Premio Mayor” y por cantar los temas “Suavecito” o “El Club de las Mujeres Engañadas”.

Sin embargo, hace unos meses confesó que tuvo un momento de su vida donde se “volvía loca” pues en algún momento su estatus de fama la rebasó por completo.

“Jamás en mi vida (me he peleado con alguien). Al contrario, tengo agradecimiento, en las buenas y en las malas, porque a veces cuando la riega uno, tesorito, son experiencias, después la viene a uno a ver”, aseguró para el programa “Con Permiso”.

“La Tesorito” dijo que este momento de soberbia y desplantes de grandeza la hicieron perder incluso algunos inmbuebles que había conseguido con su trabajo, tal como una lujosa mansión que adquirió en Miami.

“Después con el tiempo dices: ‘Gracias Diosito’. Porque a mí me agarró una soberbia muy fuerte (…) Loca era poco, déjenla, por favor se lo suplico. Me fui a Miami, me compré cosas allá y todo. Me compré una casa muy bonita en Miami, preciosa”, aseguró la cantante de “El Hombre es como el Oso”.

Asimismo, aseguró que se sentía tan empoderada que llegó a querer comprarse cosas que superaban el ingreso económico que tenía.

“Todo lo tenía, todo, para que vean lo que es la soberbia desgraciada. Cuidado con esa y, entonces, fui a ver a mis amiguitos que vivían en Star Island y se habían mandado a comprar unos pisos de Italia, ala de mosca se llamaban los pisos.

“Yo: ‘No, ya que me quiten estos pisos, por favor. Yo quiero esos’, se compraron una cocina que casi hablaba la desgraciada, cocinaba y todo. No sé prender el celular y ya quería la cocina, no sé hacer un huevo estrellado, pero eso sí la cocina a todo lo que daba”.

Aseguró Laura León quien además afirmó que de los hombres nunca ha recibido nada, pues todo lo que ha conseguido ha sido gracias a su esfuerzo dentro del espectáculo.