Marco Rubio desata críticas por su sarcasmo sobre gabinete de Biden

El senador republicano Marco Rubio (Florida), un conocido aliado del presidente Donald Trump, desató críticas incluso de su propio partido por su sarcasmo acerca del gabinete del presidente electo Joe Biden.

“Los seleccionados de Biden para su gabinete estudiaron en las escuelas de la Ivy League, tienen currículums sólidos, asisten a todas las conferencias adecuadas y serán cuidadores educados y ordenados del declive de Estados Unidos”, escribió Rubio. “Yo apoyo la grandeza estadounidense. Y no tengo ningún interés en volver a la ‘normalidad’ que nos dejó dependientes de China”.

Biden dio a conocer sus primeras selecciones de gabinete, en particular el Departamento de Seguridad Nacional y Defensa, así como áreas de Inteligencia.

Biden’s cabinet picks went to Ivy League schools,have strong resumes,attend all the right conferences & will be polite & orderly caretakers of America’s decline

I support American greatness

And I have no interest in returning to the “normal” that left us dependent on China

— Marco Rubio (@marcorubio) November 24, 2020