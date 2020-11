VIDEO: Marshawn Lynch regala pavos a gente de Hawái por el Día de Acción de Gracias

El corredor Marshawn Lynch, quien jugó para los Seattle Seahawks y ahora es agente libre, sorprendió en las calles de Hawái, donde tiene una de sus casas, al regalar 200 pavos congelados y empacados a la gente que pasaba por las calles de O’ahu, en las afueras del Aloha Stadium de Honolulu.

La ofrenda, que realizó con motivo de la cercanía del Día de Acción de Gracias, causó asombro entre los automovilistas que pasaban cerca del jugador de la NFL mientras el caminaba, incluso, al inicio del video, muchos dudaron en aceptar el regalo, pero momentos después empezaron a pedirle los pavos. Incluso hubo alguien que lo reconoció a la distancia y él fingió lanzarle un pavo como si fuera un ovoide.

El video del evento, copatrocinado por la fundación del corredor, Fam 1st Family Foundation, se viralizó en Internet luego de salir de la cuenta de Rob deMello, de Khon News.

5X Pro Bowler, #Hawaii resident Marshawn Lynch & his @fam1stfam teamed up w/ @youngsfishmkt, Tamura Super Market, @BFL_Hawaii, @ChadOwens2 & others to pass out 200 free turkeys on O’ahu #AlohaSpirit #HappyThanksgiving @MoneyLynch // https://t.co/9oZimTtTXJ 🤙🏽 pic.twitter.com/zj6vdzJ0uK

— Rob DeMello (@RobDeMelloKHON) November 24, 2020