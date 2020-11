Adolescente de 14 años fue atacada por pervertido en un pasillo yendo al doctor en Brooklyn

Una adolescente de 14 años se enfrentó a un hombre joven que se desnudó parcialmente ante ella en un pasillo de edificio en Brooklyn, informó NYPD, que está tras la pista del sospechoso.

El aterrador ataque fue captado en video. Sucedió la tarde ocurrió el domingo, poco antes de la 1 p.m. en un edificio en Foster Ave. cerca de E. 3rd St., en West Midwood.

La víctima y su madre se dirigían a un consultorio médico para una cita. La adolescente se había adelantado y llegó antes. Estaba esperando en el pasillo cuando el hombre se acercó. Se le ve en el video de vigilancia publicado por la policía con un gorro de lana, una mascarilla, ropa oscura y una mochila.

Luego se acercó a la adolescente y expuso su pene, dijeron las autoridades. La adolescente intentó correr, pero el hombre la agarró, le tapó la boca y la tiró al suelo.

Las imágenes de video muestran al hombre encorvado sobre la adolescente en el pasillo, sosteniéndola en el piso. La adolescente siguió peleando y el hombre finalmente huyó del edificio. Afuera escapó en un ciclomotor, acelerando por Foster Ave. hacia McDonald Ave, reportó Daily News.

La víctima no resultó herida físicamente durante el ataque, dijeron las autoridades. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

RECOGNIZE HIM? Man sought after forcing 14-year-old girl to the ground, exposing himself in hallway of Brooklyn doctor's office, police say

Video footage shows the man hunched over the teen in the brightly lit hallway, holding her down on the floor.https://t.co/U9yQFKozIO

— Michael Sheridan (@SheridanWriter) November 24, 2020