Alcaldesa de Miami se baja el sueldo para ajustarse a las necesidades de la pandemia

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció este miércoles que se reducirá el sueldo un 20 % para ajustarse a las necesidades provocadas por la pandemia, una decisión voluntaria que ejecuta una semana después de asumir el cargo de regidora del condado más poblado de Florida, con 2,8 millones de habitantes.

Miami-Dade es además el foco de la pandemia en Florida, con más de 220,000 casos y cerca de 3,800 fallecimientos.

“En estos momentos de dificultades económicas para nuestra comunidad, debemos asegurarnos de que estamos utilizando sabiamente todos los recursos del condado para mantener una base financiera estable”, señaló en un comunicado Levine Cava, la primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa de Miami-Dade.

Relacionado: Primera ronda de cierres en EE.UU. por coronavirus costó unos $169,000 millones

Una de las primeras medidas tomadas por Levine fue la elección del facultativo Peter Paige, vicepresidente del Sistema de Salud Jackson (público) como jefe de la oficina médica del condado.

La demócrata ha hecho del combate con la crisis sanitaria por el coronavirus una de las prioridades de su administración, para lo que establecerá un Grupo de Trabajo y Recuperación que fijará una hoja de ruta para lidiar con la delicada situación económica y de salud pública.

También planea destinar fondos de ayuda a las empresas que están sufriendo pérdidas económicas a causa de la pandemia de la covid-19.

Miami-Dade Mayor Daniella Levine Cava announced she would be rolling back her salary by 20% https://t.co/vktsgfD8f4

— NBC 6 South Florida (@nbc6) November 25, 2020