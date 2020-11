Horrible final para dos jóvenes latinos: accidentes viales en Brooklyn

Dos jóvenes latinos, ambos de 26 años, murieron en incidentes viales en las últimas horas en Brooklyn (NYC).

La madrugada de ayer, las autoridades encontraron a William Bravo en la carretera con un traumatismo craneal severo, tras aparentemente ser arrollado por un conductos que huyó en Belt Parkway, alrededor de las 12:30 a.m. Fue llevado al hospital donde lo declararon muerto.

La investigación inicial determinó que Bravo intentó cruzar a pie Belt Parkway en las cercanías de la rampa de entrada desde Coney Island Avenue, cuando fue golpeado por un sedán gris que viajaba hacia el este, detalló Pix11. NYPD está buscando al conductor prófugo.

Luego, esta madrugada, Alexander Ulloa Toribio (26) murió en un choque triple que comenzó cuando explotó el neumático de una camioneta BMW en Williamsburg, dijo la policía.

El choque grabado en video ocurrió en Grand Street cerca de Manhattan Avenue alrededor de la 1:10 am, cuando el neumático trasero derecho de un SUV blanco BMW X7 explotó, causando que el conductor perdiera el control, golpeando un Honda Odyssey donde Ulloa iba al volante y terminó estrellándose contra un árbol, informó News12.

El primer conductor luego chocó otro auto, un Honda Element rojo. Estos dos vehículos reportaron dos hombres heridos en condición estable, de 30 y 34 años.

Pero los agentes que respondieron encontraron inconsciente a Ulloa, con un trauma corporal severo. Fue trasladado de urgencia al Woodhull Medical Center, donde lo declararon muerto.

También el fin de semana hubo dos hispanos muertos en accidentes de tránsito en Brooklyn: una mujer arrollada y un conductor impactado contra un árbol, con apenas horas de diferencia.

EXCLUSIVE The moments the driver of a white SUV appears to collide with two other cars on #GrandStreet in #Williamsburg. Police tell us one person has died. @NYPDHighway / @NYPD90Pct investigating

Latest on @News12BK & @News12BX https://t.co/TAsF3z5LOS#Brooklyn pic.twitter.com/5lOn23KypY

— 𝙆𝙖𝙩𝙞𝙚 𝙇𝙪𝙨𝙨𝙤 (@KatieLusso) November 25, 2020