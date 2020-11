Muere el entrenador físico de los Cowboys

El equipo de los Dallas Cowboys informó este miércoles el fallecimiento de su entrenador Físico, Markus Paul de 54 años de edad.

Markus Paul, coordinador de fuerza y acondicionamiento de los Cowboys fue trasladado de urgencia a un hospital local la madrugada del martes después de experimentar una emergencia médica, anunció el equipo.

Sending our deepest sympathies to the family & friends of Markus Paul. The Dallas Cowboys strength & conditioning coach passed away Wednesday at the age of 54.

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) November 26, 2020