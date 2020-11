“Yo soy Betty, la fea”: El íntimo vínculo en la vida real entre ‘Beatriz Pinzón’ y ‘Nicolás Mora’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En “Yo Soy Betty, la fea”, Ana María Orozco, quien protagonizaba a “Beatriz Pinzón Solano”, tenía una amistad muy cercana con “Nicolás Mora”, el personaje del actor Mario Duarte, pues eran mejores amigos dentro de la serie.

Dicha amistad empezó, según relata la obra colombiana, desde que eran niños y después se fortaleció cuando estos entraron a trabajar a “Ecomoda”.

Sin embargo, en la vida real, Orozco y Duarte tenían una relación un poco más íntima. Y es que el actor andaba con Verónica Orozco, la hermana de quien hizo al popular personaje.

“La hermana de Ana, la actriz Verónica Orozco, es mi compañera desde hace unos años, por lo que hay un vínculo de amistad y amor. Cuando inició la novela, Ana me ayudó a perder la inseguridad y me impulsó a aprovechar el momento para volver a la música”, aseguró en una entrevista quien hacía de “Nicolás”, justo en 2001 cuando terminó la serie.

De igual manera, para el 2008, Verónica aseguró que se sintió atraída por Mario, pues aseguró que este no se sentía el típico galán.

“Precisamente me seduce que no intenten seducirme, el que llega sintiéndose galán, como que no. Me gusta un hombre auténtico, que no tenga ninguna pose”.

Después de unos años, Verónica Orozco, hermana de Ana María, y Mario Duarte finalizaron su relación, de manera cordial, por lo que se terminó el vínculo en la vida real que había entre “Betty” y “Nicolás”.