Mientras todos le arrojan flores, Peter Shilton pone en entredicho la deportividad de Maradona

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El mismo día en el que Maradona está siendo velado en la Casa Rosada, en Argentina, por una multitud de personas que le arrojan flores, camisetas y que derraman lágrimas, Peter Shilton, el arquero inglés que recibió el famoso gol de “La Mano de Dios” en México 86, con el que Inglaterra quedó eliminada del Mundial, puso en entredicho el espíritu deportivo del ídolo albiceleste.

Y es que, aún dolido, el guardameta recordó en una columna del Daily Mail aquel triste episodio por el cual Maradona nunca se disculpó ni reconoció públicamente que estuvo mal.

“Lo que no me gusta es que nunca se disculpó. Nunca, en ningún momento dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón. En cambio, usó su línea ‘Mano de Dios’. Eso no estuvo bien. Parece que tenía grandeza en él, pero lamentablemente no tenía espíritu deportivo”, escribió el exguardameta.

“A lo largo de los años, hubo algunos intentos de reunirnos. Mi enfoque fue siempre el mismo: que estaría feliz de hacerlo si pensara que se iba a disculpar. Hubiera estrechado su mano. Pero nunca me dieron ninguna indicación de que pudiera suceder. Una vez me pidieron que fuera a un programa de entrevistas con él en Argentina. Pero no se sintió bien y no asistió. Cada vez que pensaba que iba a reunirme con Maradona, nunca aparecía. No me sorprendió”, acotó.

"Maradona nunca se disculpó por la Mano de Dios. Tenía grandeza, pero no espíritu deportivo". Dice Peter Shilton, portero de Inglaterra en el Mundial de México 86. Debe doler recibir los dos goles más famosos de la historia, ciertamente. pic.twitter.com/gIQuQ8mqQ2 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 26, 2020

Pese a esta situación, Shilton lamentó la partida del futbolista y aprovechó sus líneas para enviar sus condolencias a la familia.

“Mi vida ha estado vinculada durante mucho tiempo con la de Diego Maradona y no de la manera que me hubiera gustado, pero me entristece saber de su fallecimiento a tan temprana edad. Sin duda, fue el mejor jugador al que me enfrenté y mis pensamientos están con su familia”, añadió.

Maradona was the greatest footballer I ever played against without question, it’s so sad that in recent years he suffered with health and addiction my thoughts go out to his family this icon was taken far to soon #RIPDiego — Peter Shilton (@Peter_Shilton) November 26, 2020

Finalmente, el arquero remembró el momento del gol con la mano desde su propio punto de vista, una jugada que le “ha molestado a lo largo de los años”, ya que considera que fue hecha con alevosía y ventaja.

“Mientras se escapaba para celebrar, incluso miró hacia atrás dos veces, como si esperara el silbato del árbitro. Sabía lo que había hecho. Todos lo hicieron, excepto el árbitro y dos jueces de línea”, finalizó.

La mano de Dios

Diego Armando Maradona

Copa del mundo México 1986 pic.twitter.com/fzdMkYJsus — Julio César García B (@jcesargb) November 25, 2020

LEER MÁS SOBRE EL FALLECIMIENTO DE MARADONA: