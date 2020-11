Marcelo Ríos, el extenista chileno, acusó a diputada de querer violarlo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Marcelo Ríos, el primer tenista latinoamericano en llegar al número 1 del ranking ATP en 1998, brindó una entrevista para el programa Las Indomables y desató la polémica con sus declaraciones, en parte porque acusó a una diputada de intentar violarlo.

El extenista chileno relató que cuando tenía 14 años de edad, la hoy diputada y en aquel entonces presentadora de televisión, Pamela Jiles, intentó abusar de él mientras le hacía una entrevista, ya que le pidió que la terminaran en la ducha con él desnudo.

“Yo era chico, tenía 14 años y fue a mi casa. Me sentó en la cama y me hizo una entrevista para un canal. Me dijo: ‘La última etapa la vamos a hacer en la ducha. Te vas a sacar la ropa y la haremos en la ducha’. Ella, Pamela Jiles”, explicó.

“Lo juro, fue en mi casa y ahí estaban mis papás. Mi mamá le dijo: ‘Señora, ya basta’ y la echaron. Lo juro por mis hijos, así fue, me trató de meter en la ducha en pelotas y seguir la entrevista ahí, me intentó violar”, aseveró.

“Lo juro por mis hijos. Así fue, me trató trató de meter en la ducha en pelota y seguir la entrevista ahí. Mi mamá le paró los carros”, expresó el Chino Ríos en su acusación contra la diputada Pamela Jileshttps://t.co/vYOaSzf6e4 — BioBioChile (@biobio) November 25, 2020

Otra de sus declaraciones que generó polémica fue cuando habló de política y mencionó que a la gente de izquierda no le gusta que él ni los demás acumulen riqueza.

“Para la gente de izquierda es como un chile en el culo que tengas dinero, les duele… Me dicen que para qué vengo a Chile si yo vivo en otra realidad. Carajo, no es mi culpa vivir en otra realidad, me partí la espalda por tener lo que tengo sin regalos“, sentenció “El Chino”, quien en el año 2000 fue premiado como el Mejor Deportista Chileno del Siglo XX por la Dirección General del Deportes y Recreación de aquel país.

LA DIPUTADA JILES LE RESPONDIÓ

A propósito de los dichos, la diputada Pamela Jiles, a quien acusó el extenista, publicó en redes sociales que las imputaciones son falsas y que iniciará acciones legales por las declaraciones de Ríos.