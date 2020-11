“Me traicionó”: Luz Elena González destapa abusos de Lupita Jones en su contra

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tal parece que Lupita Jones se las está viendo cada vez más negras, pues luego de que en días pasados varias reinas de belleza despotricaran en su contra en redes sociales por los maltratos físicos y psicológicos que ella les provocó durante su preparación para Miss México y Miss Universo, ahora Luz Elena González se les une.

La actriz, quien obtuvo el tercer lugar en el certamen Nuestra Belleza México en 1994, reveló al programa “Aquí Contigo” que pasó momentos muy duros luego de que la jefa de los concursos le ofreciera una habitación para evitar los traslados largos y agilizar la agenda de actividades, pues en el lugar hubo muchas prohibiciones para ella.

“Me traicionó porque me había prometido que antes de Nuestra Belleza me iba a llevar a otros dos concursos y nunca lo cumplió. Además, el lugar en el que me quedaba tenía unas reglas muy estrictas, estaba cerrado con llave, mis papás sólo me podían llamar por teléfono muy temprano o en la noche, no podía tocar nada del refrigerador que no fuera mío y ni siquiera me dejaban tomar agua cuando me daba sed”, dijo Luz Elena.

Para finalizar, la actriz reveló que estas situaciones acabaron por romper sus relaciones personales y profesionales con Lupita y señaló que cuando se la llegaba a encontrar en la calle o en los pasillos de Televisa, ésta le volteaba la cara y no fue hasta después de diez años que ambas volvieron a dirigirse la palabra.