Espantosa muerte de una estilista: auto chocó contra estatua en Nueva York

Angel Marie Cobb, estilista y agente de talento, murió en un espantoso accidente el Día de Thanksgiving, cuando la minivan donde viajaba como pasajera se estrelló contra la famosa estatua McKinley, ubicada dentro de una plaza en el centro de Buffalo (NY).

El conductor no identificado de 40 años, que aparentemente iba a tal exceso de velocidad que entró a la plaza, fue hospitalizado en estado crítico, dijeron las autoridades.

Justo antes de las 7:30 a.m. del jueves, la minivan negra viajaba hacia el sur por la Avenida Delaware “a una velocidad extremadamente alta” antes de estrellarse contra el monumento, derribando barreras de mármol, según la policía local.

Tanto Cobb (34) como el conductor fueron identificados como residentes de Buffalo. Ayer, el negocio “Excuria Salon & Spa” en Williamsville y la agencia “Casting Buffalo”, ambos vinculados a Cobb, lamentaron su muerte y la describieron como una talentosa estilista y una madre devota, que utilizó su talento tanto en la silla del salón como en los decorados de películas locales.

El capitán de la policía de Buffalo, Jeff Rinaldo, informó que se abrió una investigación criminal y pidió a la Oficina del Fiscal de Distrito del condado Erie determinar la causa del accidente, informó el canal WIVB4.

El monumento en honor al ex presidente William McKinley -quien murió baleado en Buffalo en 1901- es un obelisco de 96 pies (29 metros) de altura frente al Ayuntamiento de la ciudad. Se considera el centro urbano, pues allí convergen todas las vías principales.

