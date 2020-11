Cómo afectará a Nueva York y Nueva Jersey la primera gran tormenta de nieve

La madrugada de este lunes se espera que haya una poderosa tormenta de nieve en la zona Este de los Estados Unidos que tendrá impacto en las zonas metropolitanas de Nueva York y Nueva Jersey.

Sin embargo, según reportes meteorológicos, las afectaciones para dichos estados y otros más de la costa Este serán con tormentas y fuertes vientos.

La nieve se centrará en los estados de Tennessee, Kentucky, Michigan, Ohio, Indiana, Carolina del Norte, Pensilvania y la zona norte de Nueva York, principalmente, señala un reporte de The Washington Post.

“Se espera nieve en el lado frío de la tormenta, al oeste y noroeste de su trayectoria”, señala el reporte. “Para el martes, la nieve acumulada puede haber caído en el este de Michigan, el oeste de Pensilvania, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee, Virginia Occidental y grandes elevaciones en el oeste de Carolina del Norte”.

Las lluvias podrían estar acompañadas por tormentas eléctricas.

A low pressure system taking shape in the South will become a strong storm in the East by Monday.

Here's the latest rain, snow and wind forecast: https://t.co/tgTpVEYNcn pic.twitter.com/rjCXHqWNDG

— The Weather Channel (@weatherchannel) November 28, 2020