¿Nevará pronto en Nueva York? Hay que estar atentos a La Niña

En algunas regiones del norte del estado ha habido algunas nevadas ligeras, pero hacia el sur, en zonas metropolitanas, no han caído copos… y no se espera que eso ocurra mucho este invierno.

Una nueva proyección The Weather Company, una empresa de IBM, señaló que las temperaturas promedio en Estados Unidos serán más altas de lo normal durante este invierno, debido al fenómeno de La Niña.

Agrega que esa misma razón provocará mayores nevadas en las zonas norte y central.

“En general, La Niña favorece un aumento de las nevadas en el noroeste y el norte de las Montañas Rocosas, así como en la región superior del Medio Oeste de los Grandes Lagos, y menos nieve en las llanuras central y meridional, el suroeste y el Atlántico medio”, indica el reporte.

Los expertos, sin embargo, todavía consideran que es muy pronto para determinar la caída de nieve en enero y febrero en Nueva York, Maryland y Nueva Jersey.

Agrega que parte de la zona norte de Nueva Inglaterra, que comprende los estados de Maine, Massachusetts, Vermont, Rhode Island, New Hampshire y Connecticut podría presentar mayores nevadas.

A warmer than average winter could be ahead for much of the U.S., especially in the South and East. Here's the updated winter outlook: https://t.co/vb0b5Rmzt0 pic.twitter.com/5pL8jC0Lu4

— The Weather Channel (@weatherchannel) November 12, 2020