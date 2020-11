Joselyn Cano enseña sus curvas en bikini con transparencias junto a dos chicas

La sensualidad y el erotismo de Joselyn Cano no es una sorpresa para quienes la conocen. Sin embargo, en las últimas horas, una foto de la llamada Kim Kardashian mexicana está acaparando reflectores en las redes sociales.

Este domingo, la joven compartió a través de Instagram una imagen donde se le puede ver mostrando sus curvas con un diminuto bikini azul con transparencias, junto a un par de voluptuosas chicas para dar a conocer que en su cuenta de OnlyFan está listo su video más caliente hasta el momento.

“The video you guys have been begging me for is finally ready. My hottest video to date🔥😈 (Hint) this was before the fun started. Click link in Bio to watch on my OnlyFans”, aseguró la modelo en su candente postal.

Días antes, Joselyn dio de qué hablar al publicar un breve video en el que utilizó un infartante bañador a cuadros.