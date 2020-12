Adolescente hispana lleva una semana desaparecida en Nueva York

Desde hace seis días, la familia de la adolescente Karen Cartagena no tiene conocimiento de su paradero.

Las autoridades de Long Island (NY) están buscando a la joven de 14 años, vista por última saliendo de su casa en East Meadow, condado Nassau, alrededor de las 9 p.m. el 25 de noviembre.

Pero la desaparición de la adolescente no fue denunciada a las autoridades hasta ayer, cuando la policía publicó la foto de la adolescente y la describió como de 5 pies y 2 pulgadas de altura y 110 libras de peso, con ojos marrones y cabello azul.

No se sabe a dónde se dirigía ni qué vestía en el momento de su desaparición, destacó Pix11. Los detectives solicitan a cualquier persona con información llamar al Escuadrón de Personas Desaparecidas al (516) 573-7347 o al 911.

