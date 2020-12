Fiesta de 400 personas retó la paciencia de la policía de Nueva York, mientras suben los contagios

Los oficiales del alguacil de NYC allanaron un enorme bar que servía alcohol sin permiso en el Midtown West de Manhattan, y que además albergaba a casi 400 personas festejando, en violación a las normas para prevenir la pandemia.

El centro ilegal funcionaba dentro de un espacio comercial en 202 West 36th Street cerca de la 7ma Avenida. Fue allanado a las 2:45 a.m. del sábado, informaron las autoridades vía Twitter.

La publicación incluyó fotos que mostraban docenas de botellas de licor a la venta en el club ad hoc, incluido whisky, coñac y tequila.

Cuatro organizadores de la fiesta ilegal fueron arrestados por presuntamente violar las restricciones de las órdenes de emergencia, que prohíben las reuniones de más de 50 personas, y por almacenar y vender licor sin licencia.

11/28/20 @ 0245 HRS: Deputy Sheriffs shut down illegal bottle club @ 202 West 36th St, NY: 393+ people, violation of emergency orders, no liquor license, warehousing liquor, 4 organizers charged with offenses for penal, health, alcohol beverage control laws & arrest warrant. pic.twitter.com/5zXIwuRkrG

— NYC SHERIFF (@NYCSHERIFF) November 28, 2020