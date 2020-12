Hispano sospechoso de matar a su madre sofocándola con cables y bolsa de plástico en Nueva York

Teresita Rosario, una mujer de 59 años, fue encontrada muerta con una bolsa en la cabeza al pie de las escaleras en su residencia en El Bronx (NYC), y la policía sospecha que su hijo puede estar vinculado con el crimen.

Una hija de la víctima pidió a la policía que le hiciera un chequeo de bienestar porque no había tenido noticias suyas.

Con ayuda de los bomberos, NYPD pudo ingresar al hogar en 2173 Clinton Avenue, Belmont. Allí, Rosario fue descubierta muerta el sábado alrededor de las 8:30 p.m., en el sótano. También tenía dos cables USB envueltos alrededor de su cuello, dijeron fuentes policiales.

“Están pensando que fue un miembro de la familia quien la mató”, dijo una fuente al New York Post. Los policías buscaban interrogar a su hijo de 29 años, quien tiene antecedentes de problemas psiquiátricos y vivía en ese hogar. El sospechoso no ha sido localizado ni identificado tras el hallazgo.

Las autoridades informaron que había antecedentes de violencia doméstica en esa residencia. Según ABC News, el fin de semana Rosario trató de conseguir ayuda para su hijo, pero le dijeron que debía esperar hasta el lunes.

Woman found dead after seeking help for mentally ill son; police say he's now a person of interest https://t.co/HCK02QV0Fz pic.twitter.com/43fUG5NvYG

— Eyewitness News (@ABC7NY) November 30, 2020