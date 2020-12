Pareja muere de coronavirus en el mismo minuto después de 47 años de matrimonio

Una pareja de Michigan murió de coronavirus al mismo tiempo después de 47 años de matrimonio.

Patricia y Leslie McWaters fallecieron el pasado de 24 de noviembre a las 4:23 p.m., según los enfermeros y doctores que los atendieron por una semana.

“Literalmente hicieron todo juntos y aunque estamos impactados por eso, cuando lo miramos, también pensamos que no es tan sorprendente, porque estuvieron juntos todo el tiempo y se divirtieron mucho juntos en la vida”, dijo a CNN Joana Sisk, una de las hijas de la pareja.

Patricia fue enfermera por 35 años mientras que Leslie, un veterano de guerra, fue camionero. Los dos siguieron las instrucciones de los médicos cuando sintieron los síntomas, pero a la semana se vieron en ambulancias rumbo a un hospital. Ocho días después fallecieron en el mismo minuto.

Familiares lamentaron la muerte de los McWaters, pero usaron su memoria para recordar al resto de la población sobre la importancia de usar mascarillas. La misma Patricia pidió que la recomendación apareciera en su obituario.

